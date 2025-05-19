«Абрау Дюрсо» увеличила реализацию продукции в 2024 году на 18%

ГК «Абрау Дюрсо» в 2024 году реализовала рекордные 66,8 млн бутылок, что на 18% больше, чем годом ранее. Об этом «Интерфаксу» сообщили на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Продажи собственной алкогольной продукции в компании выросли на 20%, до 57,8 млн бутылок, безалкогольной – на 7%, до 8,3 млн бутылок. Особой популярностью по итогам 2024 года пользовались лимонады.

Компания почти на 90% принадлежит семье специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что выручка «Абрау-Дюрсо» в 2024 году выросла на 26%. Чистая прибыль увеличилась на 43%, до 1,8 млрд руб., а EBITDA — на 51%, до 4,3 млрд руб.