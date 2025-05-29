Новые 15 автобусов-«гармошек» выйдут на маршруты в Екатеринбурге с 1 августа

В Екатеринбург до конца июля доставят 15 новых автобусов-«гармошек», которые выйдут на маршруты №49 и №51 уже с 1 августа. Первая партия из трех машин прибудет к 5 июня, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Автобусы будут доставлены из Волгограда своим ходом, что позволит им пройти начальную обкатку. После прибытия их оснастят валидаторами, процедура установки которых займет несколько дней. Затем автобусы зарегистрируют в Госавтоинспекции, а водителей обучат управлению новыми машинами — поскольку «гармошки» считаются автобусами особо большого транспорта, водителям придется привыкать к управлению.

Напомним, на прошлой неделе администрация Екатеринбурга заключила контракт на поставку 15 автобусов-«гармошек». Автобусы производства компании «Автотехком» вмещают более 150 пассажиров, что позволит разгрузить наиболее востребованные маршруты.

Ирина Пичурина