Александровский Сергей Владимирович

Родился 9 сентября 1976 года. В 1998 году окончил Московский государственный социальный университет по специальности «юриспруденция». Имеет многолетний опыт работы в гражданской авиации, занимал различные руководящие должности, в том числе — в «Аэрофлоте». В 2016 году стал заместителем гендиректора по продажам и имущественным вопросам авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). В 2018 году возглавил авиакомпанию «Россия». С апреля 2022 года перешел на должность гендиректора ПАО «Аэрофлот».