Восстановлен фасад многоэтажки пострадавшей при взрыве газа в Ставрополе

Власти Ставрополя планируют полностью завершить восстановление многоэтажного дома, пострадавшего от взрыва бытового газа 21 мая, на следующей неделе. В здании полностью восстановили бетонные конструкции, плиты перекрытия между 17 и 18 этажами, стены и фасад, сообщил глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

В поврежденных квартирах установили окна, восстановили перегородки и электропроводку, а также сети пожарной сигнализации на 18-м этаже и дымоход.

«После проведенных демонтажных работ приступили к монтажу нового лифтового оборудования. На сегодняшний день подача газа возобновлена во всех квартирах, кроме той, где произошло ЧП»,— отметил Ильян Ульянченко.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел утром 21 мая в квартире на 18-м этаже жилого дома. Пострадали три человека, в том числе женщина, которую госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии. Двое других пострадавших, включая ребенка, обратились за амбулаторной помощью.

В результате происшествия 44 квартиры получили различные повреждения, из них полностью уничтожены две. В соседнем здании пострадали остекление и часть балконов 37 квартир. Также повреждения получили 66 автомобилей.

Николай Аксенов