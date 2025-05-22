Взрыв газа в Ставрополе повредил 40 квартир и 66 автомобилей
В многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе после взрыва бытового газа уничтожены 2 квартиры, повреждено 40 жилых помещения и 66 автомобилей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю
В соседнем строении пострадало остекление и часть балконов 37 жилых помещений.
При взрыве пострадали три человека, среди которых один ребенок. Один пострадавший госпитализирован.
Как сообщал «Ъ-Кавказ» после инцидента в Ставрополе был введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей трех подъездов эвакуировали из опасной зоны.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пострадавшим будут предоставлены компенсационные выплаты согласно краевому законодательству.