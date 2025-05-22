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Взрыв газа в Ставрополе повредил 40 квартир и 66 автомобилей

В многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе после взрыва бытового газа уничтожены 2 квартиры, повреждено 40 жилых помещения и 66 автомобилей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

В соседнем строении пострадало остекление и часть балконов 37 жилых помещений.

При взрыве пострадали три человека, среди которых один ребенок. Один пострадавший госпитализирован.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» после инцидента в Ставрополе был введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей трех подъездов эвакуировали из опасной зоны.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пострадавшим будут предоставлены компенсационные выплаты согласно краевому законодательству.

Николай Аксенов

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