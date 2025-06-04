В Астрахани против гендиректора фирмы возбудили дело о сокрытии 6,4 млн рублей

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело о сокрытии более 6,4 млн руб., за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), в отношении гендиректора фирмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант сокрыл более 6,4 млн руб. организации с июня 2023 года по декабрь 2024 года. При этом ему было известно о наличии задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет РФ.

Указанная фирма занимается разработкой строительных проектов. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов