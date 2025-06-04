Время в пути пригородного поезда из Ижевска в Чайковский сократилось на полчаса

Пригородный поезд сообщением Ижевск—Сайгатка будет прибывать на станцию в городе Чайковский на 33 минуты раньше, сообщает пресс-служба ГЖД (филиал АО «РЖД»). С 4 июня состав будет отправляться из Ижевска по действующему расписанию — в 13.52. Прибывать на станцию Сайгатка поезд будет в 17.36. Указано местное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бречалов Фото: vk.com, Александр Бречалов

Отправляться из Прикамья пригородный поезд будет на 31 минуту позже — в 05.13, прибывать в Ижевск — в 09.00. Станция Сайгатка находится в центре города Чайковский.