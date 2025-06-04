Прокуратура Москвы рассказала о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»

Мошенники провоцируют граждан связаться с ними на почве «взломанного» аккаунта на портале «Госуслуг», сообщила прокуратура Москвы. Ведомство рассказало о новой схеме обмана, жертвой которой стала 68-летняя москвичка.

Женщина получила СМС, в котором было сказано о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах». Для обратной связи был прислан номер мобильного телефона, по которому она позвонила. Мошенник представился сотрудником Росфинмониторинга и расспросил ее об имеющихся банковских счетах и картах. Он сказал, что для спасения средств ей надо перевести все деньги «на безопасный счет». Другой участник преступной схемы под видом сотрудника правоохранительных органов заявил женщине об уголовной ответственности за разглашение данных.

По указанию аферистов потерпевшая несколько раз сняла деньги со счетов и передала их различным курьерам. В общей сложности она отдала мошенникам более 13 млн руб.

За последний месяц МВД России предупреждало о нескольких мошеннических схемах. В частности, выявлены случаи, когда злоумышленники взламывали аккаунты «Госуслуг» и размещали там фальшивые документы. Также мошенники иногда представляются сотрудниками поликлиники.