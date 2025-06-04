Минфин направит на покупку валюты и золота 28,3 млрд руб. за месяц

Министерство финансов с 6 июня начнет ежедневно направлять на покупку иностранной валюты и золота по 1,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Операции продлятся до 4 июля. Совокупный объем средств, направленных на покупку валюты и драгметалла за этот период, составит 28,3 млрд руб.

Минфин оценивает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне в сумму 40,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема в мае составило 68,6 млрд руб. Положительную корректировку в ведомстве связывают с ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов в сравнении с прогнозными значениями.

О том, как нефтегазовые доходы отражаются на курсе рубля,— в материале «Валюта считывает сигналы».

Екатерина Отрашкевич