Валюта считывает сигналы

Власти получили больше нефтегазовых доходов в апреле, чем ожидали. Поступления превысили прогноз на 53 млрд руб., и с 13 мая Минфин вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. За месяц ведомство приобретет активы на 41 млрд руб. в эквиваленте. Центробанк будет зеркалировать операции Минфина и дополнительно проводить свои продажи. В итоге ежедневный объем реализации на валютном рынке превысит 6,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как это отразится на курсе российской валюты? Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков считает, что рубль не должен резко ослабеть в ближайшее время, но все-равно будет плавно обесцениваться к концу года: «Для валютного рынка в целом цифры по интервенциям по бюджетному правилу носят относительно неважный характер. Они характеризуют лишь технические проблемы с прогнозированием. Главное для рынка — это то, что бюджет продолжает следовать бюджетному правилу, и отклонение цены нефти вниз от базовой цены в $60 будет компенсироваться продажами. Вывод здесь в том, что для рынка эти цифры не должны стать поводом для волнения.

Главной с точки зрения валютного курса историей до конца года будет оставаться скорость снижения рублевых ставок. Наша оценка остается 92 руб. к декабрю за доллар на фоне снижения ключевой ставки до 16%. Мы не ждем резкого ослабления, даже несмотря на приближающийся летний цикл слабого текущего счета, мы ждем плавного ослабления до 92 руб.».

Центробанк оставил курс доллара ниже 81 руб. на длинные выходные. В среду, 7 мая, регулятор установил официальные курсы западных валют на период 8-12 мая. Американская валюта будет торговаться за 80 руб. 86 копеек, европейская чуть выше 92 руб. В тот же день Росстат опубликовал данные по инфляции на первой неделе мая. Темпы роста цен опустились до 0,03% с 0,11% на предыдущей семидневке.

Это позитивный сигнал, но вряд ли принципиально изменит планы ЦБ на ближайшие заседания, считает экономист Евгений Надоршин: «Последние данные Росстата исправляют тенденцию предыдущих нескольких месяцев. Инфляция наконец-то начинает замедляться не сезонно сглаженная. Есть все шансы, что в мае 2025 года мы получим инфляцию меньшую, чем в мае 2024-го, когда было более 0,7%. Но ожидать, что Центральный банк тут же начнет снижать ставку на ближайшем заседании, мне кажется, было бы наивно. Ярко выраженное и довольно быстрое замедление в экономической активности все-таки не такое, чтобы ЦБ настолько быстро изменил те действия, которые он предпринимает.

Если мы говорим о ситуации, в которой рост российской экономики сохраняется, практически никаких шансов, кроме как чтобы этот рост был потребительским, я не вижу в настоящей ситуации, с инвестициями беда. Если мы будем расти за счет потребления, то инфляционное давление может никак не ослабевать. То есть это временное улучшение будет сначала подпорчено не очень хорошим урожаем, а потом сохраняющимся инфляционным давлением от рынка труда, от сектора услуг, что мы ощущали все эти последние годы. В этом случае никакого снижения ставки не произойдет. Максимум, что ЦБ сделает, это может в начале лета смягчить риторику. В случае рецессии, пусть даже несильной, возможность для снижения ставки появляется».

25 апреля Центробанк оставил ключевую ставку на текущем уровне 21% годовых. Регулятор отметил, что инфляционное давление продолжает снижаться, но остается высоким.

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Даниил Бабкин