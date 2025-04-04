Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Воронежстальмост» переоценить не удалось

Суд отказался признать убытки продавца акций завода

Арбитражный суд Ярославской области не стал удовлетворять заявление о взыскании в пользу ООО «Вук-сервис» и его нынешнего главы Дмитрия Зленко с его бывшего гендиректора Марата Бердичевского и ООО «Воронежстальмост-инвест» 160,4 млн руб. В такую сумму истцы оценили убытки «Вук-сервиса» из-за продажи акций крупного воронежского производителя мостовых конструкций АО «Воронежстальмост» по якобы заниженной цене. Суд не нашел доказательств недобросовестности действий ответчиков и счел сделку соответствовавшей рыночным условиям. Споры о взыскании убытков по праву считаются одними из самых сложных, но «в этом деле все однозначно», считают эксперты.

По мнению экспертов, у истца мало шансов оспорить решение суда

По мнению экспертов, у истца мало шансов оспорить решение суда

Фото: promvesti-vrn.ru

Арбитражный суд Ярославской области не стал взыскивать убытки с ООО «Воронежстальмост-инвест» за покупку в 2018 году 281 766 обыкновенных акций (19,9%) АО «Воронежстальмост» (ВСМ, поставлял мостовые конструкции для Крымского моста и других крупных объектов) якобы по заниженной стоимости. Истец, бывший акционер ВСМ ООО «Вук-сервис» (связано с крупным тюменским производителем металлоконструкций АО «Стальмост»), требовал возмещения убытков в виде разницы между рыночной и фактической стоимостью переданных акций на момент сделки. Убытки истец оценил в 160,4 млн руб.

Сколько АО «Воронежстальмост» вложило в производство

Ответчиком в споре также выступал экс-гендиректор «Вук-сервиса» Марат Бердичевский, которого в «Вук-сервисе» заподозрили в аффилированности с покупателем акций «Воронежстальмост-инвестом». Но суд решил, что на момент сделки ООО «Воронежстальмост-инвест» не являлось аффилированным лицом ни по отношению к господину Бердичевскому, ни к «Вук-сервису». При этом истцом не доказаны ключевые обстоятельства, подтверждающие причинение ему убытков. Также суд установил истечение срока исковой давности.

В итоге в удовлетворении иска суд отказал. Участники спора не стали комментировать процесс.

Иск был подан в сентябре 2024 года. В качестве третьих лиц к делу были привлечены сам ВСМ и финансовый управляющий господина Бердичевского Равиль Латыпов. Предметом разбирательства стал договор купли-продажи ценных бумаг от 9 января 2018 года между на тот момент АО «Вук-сервис», возглавляемым Маратом Бердичевским, и ООО «Воронежстальмост-инвест». В соответствии с ним «Вук-сервис» передал 281 766 обыкновенных акций (19,9% уставного капитала) АО «Воронежстальмост» покупателю — ООО «Воронежстальмост-инвест» — за 225 млн руб. По оценкам экспертизы, рассчитанной для истца агентством развития бизнеса «Титан» в мае 2024 года, рыночная стоимость переданных акций на момент сделки составляла 385,4 млн руб., поэтому разница в 160,4 млн руб. была заявлена как убытки.

Марат Бердичевский заявлял в суде, что сделка была совершена с соблюдением корпоративных процедур и не скрывалась от акционеров «Вук-сервиса». ООО «Воронежстальмост-инвест», в свою очередь, указало, что продажа проведена на рыночных условиях в результате переговоров сторон.

Перед сделкой была проведена независимая оценка, определившая стоимость пакета в 222,4 млн руб. Фактическая цена продажи составила 225 млн руб., что даже превышает приведенную оценку. В «Воронежстальмост-инвесте» отметили, что информация о сделке раскрывалась в бухгалтерской отчетности, а ее проведение было одобрено общим собранием акционеров «Вук-сервиса» 15 мая 2018 года. Впоследствии прибыль от сделки была распределена в качестве дивидендов.

Согласно Rusprofile.ru, ООО «Вук-сервис» зарегистрировано в феврале 2025 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. в Ярославле. Является правопреемником АО «Вук-сервис». Вид деятельности — предоставление финансовых услуг. Гендиректор и владелец 73,05% — Галина Нестерова, остальные 18,89 и 8,06% принадлежат Дмитрию Зленко и Владимиру Ткаченко соответственно. В 2023 году выручка общества составляла 0 руб., чистая прибыль — 22 млн руб. По адресу регистрации ООО «Вук-сервис» располагается площадка «Завод №50» — ярославский филиал АО «Стальмост» (тюменский производитель металлоконструкций). Компания производит несущие и конструктивные элементы для автомобильных трасс, железнодорожных путей, путепроводов, пешеходных переходов, мостов, дорожных развязок, эстакад.

АО «Воронежстальмост» зарегистрировано в Воронеже в 1997 году для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 70,8 млн руб. Несколько лет контроль над ВСМ связывали с АО «Мостостройиндустрия» (МСИ), которое считалось близким к семье бизнесмена Ивана Кокоты, а сейчас находится в процедуре банкротства. МСИ в разные годы управляли Иван Кокота и Марк Бердичевский. Согласно финансовой отчетности за 2024 год, крупнейшим акционером ВСМ является воронежское АО «ВСТМ» (53,48% уставного капитала). Состав акционеров ВСТМ не раскрывается, остальные акционеры ВСМ — тоже, но указывается, что они имеют доли менее 25%. Выручка ВСМ в 2024 году — 7,5 млрд руб. (11 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 167 млн руб. (157 млн руб. в 2023-м). Гендиректором с 2002 года является Андрей Боровиков.

Ведущий юрист Enforce Law Company Дмитрий Рыженков отмечает, что споры о взыскании убытков по праву считаются одними из самых сложных. Это связано с тем, что истцу по данной категории дел необходимо одновременно доказать сразу несколько обстоятельств: факт причинения убытков и их размер, противоправность действий ответчика, причинно-следственную связь между причинением убытков и противоправными действиями ответчика.

«К отчету об оценке стоимости актива, представленного истцом, суд отнесся критически, указав, что в нем имеются неясности в суждениях. В заключение суд также указал на пропуск истцом срока исковой давности»,— добавил юрист, заключив, что у истца немного шансов оспорить это решение в апелляции.

«Редкая ситуация, когда все факты дела сложились в пользу ответчиков. Бывший директор продавца акций заранее получил отчет оценщика об их рыночной стоимости, подписал договор купли-продажи акций на условиях, несильно отличающихся от оценки, одним словом, он сделал все, что был должен»,— считает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

Советник адвокатского бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов полагает, что если у истца и были шансы добиться удовлетворения иска, то ему следовало занять «более активную позицию», представив более весомые доказательства «нерыночности цены» или попросив суд назначить судебную оценочную экспертизу.

О чем спорит АО «Воронежстальмост» с региональным управлением Росимущества

«При разрешении споров об оспаривании сделок, совершенных предыдущим руководством общества, имеют значение следующие обстоятельства: добросовестность руководителя при совершении оспариваемой сделки, наличие или отсутствие решения органов управления о совершении сделки, наличие или отсутствие у общества вреда от действий руководителя. Если истец сможет доказать совокупность указанных обстоятельств, суды, как правило, удовлетворяют иски»,— резюмирует адвокат АБ Asterisk Дмитрий Венгерский.

Анна Швечикова