«Воронежстальмост» переоценить не удалось

Арбитражный суд Ярославской области не стал удовлетворять заявление о взыскании в пользу ООО «Вук-сервис» и его нынешнего главы Дмитрия Зленко с его бывшего гендиректора Марата Бердичевского и ООО «Воронежстальмост-инвест» 160,4 млн руб. В такую сумму истцы оценили убытки «Вук-сервиса» из-за продажи акций крупного воронежского производителя мостовых конструкций АО «Воронежстальмост» по якобы заниженной цене. Суд не нашел доказательств недобросовестности действий ответчиков и счел сделку соответствовавшей рыночным условиям. Споры о взыскании убытков по праву считаются одними из самых сложных, но «в этом деле все однозначно», считают эксперты.

По мнению экспертов, у истца мало шансов оспорить решение суда

Фото: promvesti-vrn.ru

Арбитражный суд Ярославской области не стал взыскивать убытки с ООО «Воронежстальмост-инвест» за покупку в 2018 году 281 766 обыкновенных акций (19,9%) АО «Воронежстальмост» (ВСМ, поставлял мостовые конструкции для Крымского моста и других крупных объектов) якобы по заниженной стоимости. Истец, бывший акционер ВСМ ООО «Вук-сервис» (связано с крупным тюменским производителем металлоконструкций АО «Стальмост»), требовал возмещения убытков в виде разницы между рыночной и фактической стоимостью переданных акций на момент сделки. Убытки истец оценил в 160,4 млн руб.

Ответчиком в споре также выступал экс-гендиректор «Вук-сервиса» Марат Бердичевский, которого в «Вук-сервисе» заподозрили в аффилированности с покупателем акций «Воронежстальмост-инвестом». Но суд решил, что на момент сделки ООО «Воронежстальмост-инвест» не являлось аффилированным лицом ни по отношению к господину Бердичевскому, ни к «Вук-сервису». При этом истцом не доказаны ключевые обстоятельства, подтверждающие причинение ему убытков. Также суд установил истечение срока исковой давности.

В итоге в удовлетворении иска суд отказал. Участники спора не стали комментировать процесс.

Иск был подан в сентябре 2024 года. В качестве третьих лиц к делу были привлечены сам ВСМ и финансовый управляющий господина Бердичевского Равиль Латыпов. Предметом разбирательства стал договор купли-продажи ценных бумаг от 9 января 2018 года между на тот момент АО «Вук-сервис», возглавляемым Маратом Бердичевским, и ООО «Воронежстальмост-инвест». В соответствии с ним «Вук-сервис» передал 281 766 обыкновенных акций (19,9% уставного капитала) АО «Воронежстальмост» покупателю — ООО «Воронежстальмост-инвест» — за 225 млн руб. По оценкам экспертизы, рассчитанной для истца агентством развития бизнеса «Титан» в мае 2024 года, рыночная стоимость переданных акций на момент сделки составляла 385,4 млн руб., поэтому разница в 160,4 млн руб. была заявлена как убытки.

Марат Бердичевский заявлял в суде, что сделка была совершена с соблюдением корпоративных процедур и не скрывалась от акционеров «Вук-сервиса». ООО «Воронежстальмост-инвест», в свою очередь, указало, что продажа проведена на рыночных условиях в результате переговоров сторон.

Перед сделкой была проведена независимая оценка, определившая стоимость пакета в 222,4 млн руб. Фактическая цена продажи составила 225 млн руб., что даже превышает приведенную оценку. В «Воронежстальмост-инвесте» отметили, что информация о сделке раскрывалась в бухгалтерской отчетности, а ее проведение было одобрено общим собранием акционеров «Вук-сервиса» 15 мая 2018 года. Впоследствии прибыль от сделки была распределена в качестве дивидендов.

Согласно Rusprofile.ru, ООО «Вук-сервис» зарегистрировано в феврале 2025 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. в Ярославле. Является правопреемником АО «Вук-сервис». Вид деятельности — предоставление финансовых услуг. Гендиректор и владелец 73,05% — Галина Нестерова, остальные 18,89 и 8,06% принадлежат Дмитрию Зленко и Владимиру Ткаченко соответственно. В 2023 году выручка общества составляла 0 руб., чистая прибыль — 22 млн руб. По адресу регистрации ООО «Вук-сервис» располагается площадка «Завод №50» — ярославский филиал АО «Стальмост» (тюменский производитель металлоконструкций). Компания производит несущие и конструктивные элементы для автомобильных трасс, железнодорожных путей, путепроводов, пешеходных переходов, мостов, дорожных развязок, эстакад.

АО «Воронежстальмост» зарегистрировано в Воронеже в 1997 году для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 70,8 млн руб. Несколько лет контроль над ВСМ связывали с АО «Мостостройиндустрия» (МСИ), которое считалось близким к семье бизнесмена Ивана Кокоты, а сейчас находится в процедуре банкротства. МСИ в разные годы управляли Иван Кокота и Марк Бердичевский. Согласно финансовой отчетности за 2024 год, крупнейшим акционером ВСМ является воронежское АО «ВСТМ» (53,48% уставного капитала). Состав акционеров ВСТМ не раскрывается, остальные акционеры ВСМ — тоже, но указывается, что они имеют доли менее 25%. Выручка ВСМ в 2024 году — 7,5 млрд руб. (11 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 167 млн руб. (157 млн руб. в 2023-м). Гендиректором с 2002 года является Андрей Боровиков.

Ведущий юрист Enforce Law Company Дмитрий Рыженков отмечает, что споры о взыскании убытков по праву считаются одними из самых сложных. Это связано с тем, что истцу по данной категории дел необходимо одновременно доказать сразу несколько обстоятельств: факт причинения убытков и их размер, противоправность действий ответчика, причинно-следственную связь между причинением убытков и противоправными действиями ответчика.

«К отчету об оценке стоимости актива, представленного истцом, суд отнесся критически, указав, что в нем имеются неясности в суждениях. В заключение суд также указал на пропуск истцом срока исковой давности»,— добавил юрист, заключив, что у истца немного шансов оспорить это решение в апелляции.

«Редкая ситуация, когда все факты дела сложились в пользу ответчиков. Бывший директор продавца акций заранее получил отчет оценщика об их рыночной стоимости, подписал договор купли-продажи акций на условиях, несильно отличающихся от оценки, одним словом, он сделал все, что был должен»,— считает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

Советник адвокатского бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов полагает, что если у истца и были шансы добиться удовлетворения иска, то ему следовало занять «более активную позицию», представив более весомые доказательства «нерыночности цены» или попросив суд назначить судебную оценочную экспертизу.

«При разрешении споров об оспаривании сделок, совершенных предыдущим руководством общества, имеют значение следующие обстоятельства: добросовестность руководителя при совершении оспариваемой сделки, наличие или отсутствие решения органов управления о совершении сделки, наличие или отсутствие у общества вреда от действий руководителя. Если истец сможет доказать совокупность указанных обстоятельств, суды, как правило, удовлетворяют иски»,— резюмирует адвокат АБ Asterisk Дмитрий Венгерский.

Анна Швечикова