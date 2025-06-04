В Ашинском районе отремонтируют участок трассы М5 протяженностью 18 км

На трассе М5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области запланирован очередной ремонт. Подрядчик намерен обновить 18 километров автодороги. Из-за этого на двухполосных участках трассы, попадающих в зону ремонтных работ, введут реверсивное движение,сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Работы пройдут на участке 1579-1597 км. Планируется заменить асфальт, устранить ямы и бугры на дороге, восстановить разметку и частично обновить барьерное ограждение. После реконструкции этот участок перейдет в собственность Челябинской области.

«Ремонт на участке трассы М5 у города Сим, без преувеличения, долгожданный и необходимый, ведь с момента строительства трассы в 50-е годы XX века поток транспорта, в том числе, большегрузного, вырос в десятки раз. Нагрузка на дорожное покрытие в горнозаводской зоне Челябинской области колоссальная»,— прокомментировал исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.

Согласно данным с сайта госзакупок, ремонт выполнит ООО «Дортрансстрой» (Уфа). Компания победила в аукционе и заключила контракт на сумму 513,2 млн руб. Срок окончания работ — до 16 ноября 2027 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 3 июня после ремонта был введен в эксплуатацию участок трассы М5 «Урал» протяженностью 14 км в Ашинском районе. Во время реконструкции его расширили с двух до четырех полос.

Ольга Воробьева