Трассу М5 «Урал» в Ашинском районе расширили до четырех полос

Участок федеральной трассы М5 «Урал» протяженностью 14 км в Ашинском районе ввели в эксплуатацию. Во время реконструкции его расширили с двух до четырех полос, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

На трассе подрядчик уложил три слоя асфальтобетона, построил примыкания и укрепил обочины. Также по краям и оси дороги установили ограждения, что позволит, отмечают в пресс-службе ведомства, минимизировать выезд автомобилей на встречную полосу, где могут произойти лобовые столкновения. Ежедневно в час-пик по М5 «Урал» проезжает до 30 тыс. автомобилей. Интенсивность движения каждый год растет на 10% и более.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15 апреля на участке трассы от Усть-Катава до границы с Башкирией образовалась пробка длиной около 80 км. Скорость потока машин здесь составляла 15-30 км/ч. Главной причиной затора стал ремонт дороги в Ашинском районе. Трафик был затруднен в течение нескольких дней, на участке выставляли четыре мобильных пункта МЧС России и поисково-спасательной службы региона для помощи водителям.

Виталина Ярховска