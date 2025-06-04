Мишустин поручил составить список из 200 городов для разработки мастер-планов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минстрою и Минэкономики утвердить перечень из 200 крупных и малых городов и агломераций, для которых разработают мастер-планы. Поручение было дано по итогам стратсессии, посвященной развитию дорожного хозяйства, ЖКХ и социнфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мастер-планы должны стать одним из главных инструментов стратегического планирования, определяющего приоритеты развития городов, указывают в правительстве. Составить перечень городов для реализации мастер-классов требуется до 20 января 2026 года, следует из распоряжения премьера.

Также Минэкономики совместно с Росреестром поручено проработать функционал платформы «Национальная система пространственных данных» для управления комплексным социально-экономическим развитием населенных пунктов, сообщает пресс-служба правительства. Росреестру и Минстрою предстоит рассмотреть целесообразность использования платформы в качестве единого источника данных в сфере пространственного планирования.

В конце марта во время выступления с отчетом в Госдуме премьер заявил, что мастер-планы городов будут эффективным инструментом развития территорий. Федеральные власти вместе с регионами уже выбрали 2160 населенных пунктов, обустройство которых, по мнению правительства, поспособствует «укреплению экономики и повышению благосостояния граждан». Гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко говорил, что госкорпорация потратила около 800 млн руб. на разработку проектной документации, включая мастер-планы городов и агломераций регионов Северо-Кавказского федерального округа.