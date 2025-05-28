Дом.РФ инвестировал 800 млн рублей в разработку мастер-планов СКФО

Госкомпания Дом.РФ потратила около 800 млн руб. на разработку проектной документации, включая мастер-планы городов и агломераций регионов Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на генерального директора Дом.РФ Виталия Мутко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Главной целью Дом.РФ является улучшение качества жизни людей и создание комфортной среды для жизни, поэтому мы применяем на Северном Кавказе весь комплекс наших возможностей. Общий объем инвестиций нашей компании в СКФО на сегодня составляет 129 млрд руб. Это развитие и жилищной сферы и городской среды»,— отметил Мутко.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии будет разработан мастер-план Магасско-Сунженской агломерации. В ее состав входят города Магас, Назрань, Карабулак и Сунжа, а также Назрановский и Сунженский районы республики.

Николай Аксенов