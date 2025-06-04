Трамп хочет урезать расходы на зарубежную помощь и общественное вещание

Дональд Трамп попросил Конгресс пересмотреть в сторону сокращения уже одобренный бюджет госпрограмм по иностранной помощи и общественному вещанию в США. Таким способом президент хочет урезать государственные расходы на $9,4 млрд, пишет The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

В документе, направленном в Конгресс, перечислены 22 программы, которые уже были целью многочисленных указов Дональда Трампа и критиковались Департаментом эффективного госуправления Илона Маска. Большая часть средств, которые президент хочет сэкономить — $8,3 млрд, связана с программами предоставления помощи другим государствам. Остальное — финансирование Корпорации общественного вещания, которая, в свою очередь, финансирует радиостанцию NPR и телекомпанию PBS.

В начале мая господин Трамп обвинил NPR и PBS в предвзятой подаче новостей и подписал указ о прекращении их финансирования. На прошлой неделе это решение президента было обжаловано в суде.

Кирилл Сарханянц