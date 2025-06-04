В Госдуме предложили создать Национальную систему туристских троп

В Госдуму внесен законопроект о создании в России Национальной системы туристских троп. Документ вводит в законодательство механизмы правового регулирования и управления туристскими тропами. В частности, предлагается создать реестр троп и установить правила их обустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер Виктория Абрамченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вице-спикер Виктория Абрамченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» внесла на рассмотрение межфракционная группа депутатов во главе с вице-спикером Викторией Абрамченко.

В пояснительной записке авторы указывают, что в России набирает популярность экологический и пешеходный туризм, в том числе предполагающий перемещение по туристским тропам. Также приводятся данные АНО «Агентство стратегических инициатив», согласно которым в 79 российских регионах имеются сведения о 1754 тропах.

При этом в России отсутствует единая система туристских троп и нет единого подхода к их обустройству и управлению. Это, как считают авторы инициативы, «приводит к нерациональному использованию самих природных ресурсов и не позволяет экономически эффективно развивать познавательный и экологический туризм».

По этой причине авторы предлагают определять туристские тропы как «туристские ресурсы», предназначенные для разных видов передвижения (пеший, велосипедный, лыжный и др.), а также обустроенные «системой навигации» и «элементами благоустройства». Согласно документу, туристскую тропу могут создавать юрлица, федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъекта РФ, органы местного самоуправления и индивидуальные предприниматели. Также проект предлагает делить тропы в зависимости от их расположения на федеральные, региональные и муниципальные туристские тропы, а также туристские тропы на особо охраняемых природных территориях,

Полина Мотызлевская