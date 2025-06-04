Главным тренером «Нефтехимика» стал Игорь Гришин

Бывший тренер клуба «Динамо» из Санкт-Петербурга Игорь Гришин стал главным тренером «Нефтехимика». Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

«Его умение работать с молодежью соответствует нашей философии. Мы верим, что под его руководством команда выйдет на новый уровень», — заявил гендиректор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов.

В сезоне 2024/2025 хоккейный клуб «Динамо» под руководством Игоря Гришина вышел в полуфинал Кубка Петрова. До этого господин Гришин также был главным тренером «Химика» из Воскресенска, который завоевал золото Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). После этого Игорь Гришин был признан лучшим тренером лиги.

Ранее стало известно, что «Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером команды Олегом Леонтьевым. Планировалось, что он будет работать в должности еще два года, но руководство решило расторгнуть соглашение из-за неудовлетворительных результатов в сезоне.

Диана Соловьёва