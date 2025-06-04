Прокуратура добилась восстановления жилищных прав астраханского инвалида

В Астраханской области вмешательство прокуратуры позволило восстановить жилищные права инвалида по зрению. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Икрянинского района выяснила, что местного жителя, являющегося с детства инвалидом по зрению, вселили на основании ордера в жилое помещение многоквартирного дома, договор соцнайма не заключался. Здание признано аварийным и подлежащим сносу, состоит в перечне домов, которые должны расселить в рамках реализации регионального проекта.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд признать право пользования жилым помещением на условиях договора соцнайма. Суд удовлетворил требование, прокуратура поставила на контроль вопрос реализации права инвалида на предоставление муниципального жилого помещения.

Павел Фролов