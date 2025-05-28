Благоустройство парка «Дружба» в Ростове подорожало на 300 млн рублей

Завершение благоустройства парка «Дружба» в Ростове-на-Дону подорожало на 300 млн руб. и может обойтись в 863 млн руб. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на слова министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации чиновника, благоустройство сорвалось из-за недобросовестной работы подрядчика — ООО «Автомагистраль СК». Администрация Ростова пытается получить достоверную смету в 2025 году.

«После этого будет определен источник финансирования работ. Ориентировочная стоимость завершения на сегодня составляет 863 млн руб. Объект планируется реализовать в 2026-2027 годах»,— рассказала Пшеничная.

«Ъ-Ростов» ранее писал, что ООО «Автомагистраль СК» стало победителем конкурса на благоустройство парка в 2022 году. Планировалось, что подрядчик благоустроит парк за 562 млн руб. до 2024 года. В начале этого года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Ростовской области удовлетворил иск прокуратуры региона и наложил арест на имущество, а также счета ООО «Автомагистраль СК».

Наталья Белоштейн