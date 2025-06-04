Politico: китайские чиновники настороженно относятся к идее разговора Трампа и Си

Китайское правительство было потрясено публичными выступлениями президента США Дональда Трампа, в том числе его перепалкой с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из-за этого китайские чиновники с настороженностью относятся к возможности двустороннего разговора господина Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, пишет Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

По данным одного из источников издания, президент США «одержим идеей телефонного разговора» с господином Си. Однако китайские власти считают Дональда Трампа непредсказуемым, «что создает репутационные риски» для лидера КНР, утверждает Раш Доши, бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Джо Байдена. Он пояснил, что для дипломатов КНР «нетипично подвергать лидера риску потенциально неловкой или непредсказуемой встречи».

В мае США и Китай договорились взаимном сокращении пошлин на 90 дней. КНР снизила тарифы до 10%, Штаты — до 30%. Вскоре после этого господин Трамп заявлял о «полной перезагрузке» в отношениях между двумя странами. Однако на прошлой неделе он обвинил китайские власти в нарушении Женевского соглашения, а также решил ужесточить условия для получения визы в США студентам из КНР. Вашингтон при этом допускает прямые переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Подробности — в материале «Ъ FM» «В тарифы включают разговор».