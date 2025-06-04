Мария Захарова раскритиковала Илона Маска после спора с генсеком ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на призыв Илона Маска лишить ООН финансирования. Она усмотрела в нем непоследовательность американской стороны и нашла другие поводы для критики международной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Возмущение Илона Маска было вызвано заявлением генсека ООН Антониу Гуттериша о потенциальном вреде, который может исходить от цифровых платформ. Предприниматель в ответ предложил «лишить ООН финансирования». Комментируя ситуацию, госпожа Захарова в своем посте назвала господина Маска «космическим управленцем». Также она напомнила, что «США задолжали ООН взносов на сумму свыше $3 млрд». «При этом ведет себя Вашингтон по принципу "кому должен — всем прощаю"»,— написала представитель МИДа.

Она высказала мнение, что критиковать генерального секретаря Гуттериша нужно в первую очередь не за нападки на свободу слова, а потому, что «одним из распространителей фейков стал сам секретариат» ООН.