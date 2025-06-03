Маск призвал лишить ООН финансирования
Миллиардер Илон Маск призвал прекратить финансирование ООН после заявления генерального секретаря Антониу Гутерриша об использовании цифровых платформ с целью введения пользователей в заблуждение.
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Лишите ООН финансирования»,— написал господин Маск на своей странице в X. Так миллиардер ответил на пост другого пользователя, выложившего видео с генсеком ООН.
На видео Антониу Гутерриш во время брифинга заявляет, что цифровые платформы часто используются недобросовестными пользователями для дезинформации и разжигания вражды между людьми. Поэтому он считает, что ООН должна предпринять какие-то меры для предотвращения подобных ситуаций. Опубликовавший видео пользователь написал, что организация таким образом якобы «объявляет войну свободе слова».