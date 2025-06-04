В Ессентуках возбудили дело о повреждении древнего кургана

Житель Ессентуков стал фигурантом уголовного дела после того, как провел несогласованные земляные работы возле древнего кургана, что привело к необходимости проведения спасательных археологических работ стоимостью более 27 млн руб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 Уголовного кодекса РФ — повреждение объектов культурного наследия народов России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

С октября по декабрь 2024 года собственник земельного участка самовольно провел земляные работы в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения «Курган Золотушка-1», датируемого III-I тыс. до н.э.

Мужчина не получил необходимых согласований от регионального органа охраны памятников.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» три курганных могильника Анджиевский-3, Анджиевский-4 и Анджиевский-5 получили статус объектов культурного наследия в Ставропольском крае .

Николай Аксенов