В Ставрополье три кургана получили статус памятников культуры
Курганные могильники Анджиевского получили официальную охрану в крае
Три курганных могильника Анджиевский-3, Анджиевский-4 и Анджиевский-5 получили статус объектов культурного наследия в Ставропольском крае . Документы о включении памятников в соответствующий перечень опубликовали на региональном портале правовой информации 30 мая.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Согласно приказу управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ставрополья, отдел археологии должен уведомить владельцев земельных участков о необходимости «соблюдать требования к содержанию и использованию объекта археологического исследования».
Территории курганов теперь находятся под правовой защитой. Землевладельцы обязаны соблюдать установленные нормы эксплуатации данных участков. Контроль за выполнением распоряжения осуществляет заместитель руководителя ведомства Роман Честников.