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В Ставрополье три кургана получили статус памятников культуры

Курганные могильники Анджиевского получили официальную охрану в крае

Три курганных могильника Анджиевский-3, Анджиевский-4 и Анджиевский-5 получили статус объектов культурного наследия в Ставропольском крае . Документы о включении памятников в соответствующий перечень опубликовали на региональном портале правовой информации 30 мая.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно приказу управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ставрополья, отдел археологии должен уведомить владельцев земельных участков о необходимости «соблюдать требования к содержанию и использованию объекта археологического исследования».

Территории курганов теперь находятся под правовой защитой. Землевладельцы обязаны соблюдать установленные нормы эксплуатации данных участков. Контроль за выполнением распоряжения осуществляет заместитель руководителя ведомства Роман Честников.

Николай Аксенов

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