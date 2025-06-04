В Саратове оштрафовали главу спортклуба за работу без лицензии

Прокуратура Заводского района Саратова привлекла к ответственности руководителя спортклуба за деятельность без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что некоммерческая организация СРОО «СКЕ "Русичи "» осуществляет деятельность в области спорта без лицензии на образовательную деятельность. Спортклуб проводит тренировочные занятия для детей 9-17 лет по рукопашному бою на территории Заводского района Саратова.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура привлекла к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ председателя этой организации, который также является тренером. Его оштрафовали на 30 тыс. руб.

Павел Фролов