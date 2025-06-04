Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии превысила 60 тысяч рублей в мае

Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии в мае достигла 63,5 тыс. руб. Как следует из исследования аналитиков hh.ru, это на 18% меньше общероссийского показателя. При этом предложение в регионе на 5,8% выше ожидаемого соискателями уровня в 60 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На одну вакансию в республике приходится 5,1 резюме, что ниже среднероссийского показателя на 0,5 п.п. В мае работодатели разместили 9,3 тыс. вакансий, что на 24% меньше, чем годом ранее. В то же время количество обновленных резюме соискателей выросло на 31%, составив 47,3 тыс. единиц.

Напомним, в мае в Удмуртии было размещено 10,6 тыс. вакансий, из которых 28% предлагали заработную плату от 100 тыс. руб. Наиболее высокие доходы — от 205 тыс. руб. — обещают водителям (12% вакансий), менеджерам по продажам (11%), токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам (9%), а также сварщикам (8%).