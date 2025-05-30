Предлагаемые зарплаты четверти вакансий в УР превысили в мае 100 тысяч рублей

В Удмуртии было размещено 10,6 тыс. вакансий в мае, из которых 28% предлагали заработную плату от 100 тыс. руб., следует из исследования аналитиков hh.ru. Наиболее высокие доходы — от 205 тыс. руб. — обещают водителям (12% вакансий), менеджерам по продажам (11%), токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам (9%), а также сварщикам (8%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В числе самых высокооплачиваемых вакансий оказались врач-эндоскопист и разработчик C++ с предлагаемой зарплатой 400 тыс. руб. Исполнительному директору, менеджеру масштабных IT проектов и электрогазосварщику (НАКС) готовы платить 350 тыс. руб.