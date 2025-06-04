В Адыгее осудят угрожавшего полицейскому жителя

Следственное управление СКР по Республике Адыгея завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Майкопа, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Материалы дела переданы в суд с утвержденным обвинительным заключением, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 19 марта 2025 года. По версии следствия, мужчина в дневное время проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке, после чего предпринял попытку скрыться. Нарушитель был задержан, однако при оформлении административного протокола, как утверждается, он высказывал угрозы в адрес представителей полиции.

В пресс-службе прокуратуры Адыгее сообщили, что прокуратура Майкопа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены для рассмотрения в суд.

Вячеслав Рыжков