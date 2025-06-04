В Челябинской области обнаружили лабораторию с наркотиками на 1,5 млрд рублей

В Карталинском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области ликвидировали лабораторию. В ней синтезировали ежемесячно около 500 кг запрещенных веществ. На момент обысков в помещении обнаружили наркотиков на 1,5 млрд руб., сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Незаконное производство обнаружили в одном из частных домов. По версии следствия, два сообщника в лаборатории изготавливали синтетические наркотики («соль»). Готовое вещество они помещали в тайники, откуда его забирали курьеры из других регионов. В каждой закладке была партия по 15-20 кг. Полицейские выявили два тайника, где находилось 18 кг «синтетики». Во время обыска в лаборатории нашли 427 кг наркотиков. Из дома одного из сообщников изъяли два ноутбука, телефоны и банковскую карту. Мероприятия проводились при силовом участии сотрудников Росгвардии.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовные дела о незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемых заключили под стражу. По имеющимся у полиции данным, все задержанные, включая предполагаемых курьеров магнитогорской лаборатории, действовали по указанию зарубежных кураторов.

Виталина Ярховска