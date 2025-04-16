В Челябинской области изъяли рекордные 300 кг наркотиков

В Магнитогорске пресекли работу нарколаборатории. Ее предполагаемая производительность превышала 500 кг запрещенных веществ в месяц. Было изъято свыше 300 кг синтетических наркотиков стоимостью более 1 млрд руб. По словам представителя МВД России Ирины Волк, эта партия стала рекордной для региона. Задержаны четверо подозреваемых, они арестованы.

По данным МВД, нарколаборатория находилась в одном из гаражных кооперативов Магнитогорска. В помещении было два подземных этажа, где производился и хранился товар для сбыта. Был задержан лаборант, который изготавливал наркотики. В ходе обыска на месте нашли более 240 кг наркотиков, лабораторное оборудование и прекурсоры.

Как уточнили в МВД, первым был задержан злоумышленник, который должен был забрать 30 кг наркотиков из тайника в Верхнеуральском районе. В ходе опроса мужчина заявил, что получал указания от анонимного куратора через мессенджер. Он фасовал крупные партии запрещенных веществ на более мелкие и рассказывал об их местоположении сообщникам.

Кроме того, в челябинском городе Чебаркуле при покушении на сбыт 3 кг наркотиков задержана жительница Магнитогорска. В Миассе задержали 35-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который хотел сбыть 6 кг запрещенного вещества. Другие подробности о фигурантах не приводятся.

Предполагаемые преступники действовали в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Возбуждено дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).