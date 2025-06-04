В курском Рыльске женщина пострадала при атаке БПЛА

Вооруженные силы Украины ночью атаковали город Рыльск в Курской области с помощью беспилотников. В результате пострадала женщина 66 лет, ее госпитализировали. Ее жизни ничто не угрожает, написал в Telegram врио губернатора Александр Хинштейн.

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По его словам, было повреждено «порядка четырех» дачных домов: из-за ударов начался пожар, его уже потушили. Накануне ВСУ с помощью двух дронов также ударили по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске. Кроме того, в деревне Тереховка из-за удара дрона сгорел частный дом. В обоих случая обошлось без пострадавших.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над Курской областью сбили два беспилотника. Аналогичное число БПЛА уничтожили в регионе вчера, о пострадавших не сообщалось.