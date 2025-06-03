За ночь над российскими регионами сбили 8 БПЛА

В период с 20:00 2 июня до 7:00 3 июня средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, три БПЛА сбили над территорией Крыма, по два дрона — над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря.

Вчера поздно вечером в Рыльске Курской области после атаки беспилотника ВСУ загорелся частный дом, сообщал врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, никто не пострадал. Власти Белгородской области и Крыма ночные атаки пока никак не комментировали.