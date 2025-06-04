За ночь над российскими регионами сбили 7 БПЛА

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Крымом, сообщило Минобороны. По его данным, еще два БПЛА сбили над территорией Курской области, один дрон — над Белгородской областью.

Власти регионов пока никак не комментировали ночные атаки. Все три региона также подверглись обстрелам вчера, обошлось без пострадавших и последствий на земле. В Курской и Белгородской областях на фоне военной операции на Украине введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.