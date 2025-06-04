FT: ЕС опасается полного прекращения поддержки Украины со стороны США

Высокопоставленные чиновники Еврооюза (ЕС) опасаются, что США при худшем варианте развития событий прекратят поддержку Украины, в том числе обмен разведданными. Об этом сообщает Financial Times. Газета уточняет, что при таком сценарии Вашингтон также может запретить странам ЕС поставлять Киеву американское оружие.

ЕС сейчас ведет переговоры с США по трем темам — Украине, торговле и военным расходам в НАТО. Европейские чиновники обеспокоены вероятностью того, что президент США Дональд Трамп потребует уступок в одной области в обмен на поддержку в другой, «вынудив ЕС пожертвовать своими основными ценностями или пойти на разрыв с Вашингтоном». Другие два худших сценария развития событий предполагают полномасштабную торговую войну между ЕС и США «с разрушительными последствиями для экономического роста», а также быстрый вывод из Европы американских войск и военного потенциала.

В последние месяцы западные СМИ неоднократно озвучивали опасения ЕС из-за возможного отказа США от дальнейшей поддержки Украины.The Telegraph писала, что эта тема обсуждалась на встрече в Гааге, которую провели британские и французские чиновники в конце мая. Агентство ANSA сообщало, что США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге.