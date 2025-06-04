В Ростове на 4% увеличилось предложение съемного жилья

Предложение съемного жилья по всем типам комнатности в Ростове-на-Дону в мае 2025 года увеличилось на 4% (с начала года оно выросло на 1,7%) и составляет 30 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом, по данным аналитиков, медианная стоимость студий в донской столице составляет 29 тыс. руб., однокомнатных квартир — 27 тыс. руб. «Более высокая стоимость студий в городе связана с тем, что этот формат представлен в основном во «вчерашних» новостройках — современных проектах с новой мебелью, ремонтом, техникой», — пояснили специалисты.

Эксперты отмечают, что стоимость долгосрочной аренды двухкомнатных квартир сейчас составляет 35 тыс. руб., а ставки трехкомнатных находятся в диапазоне 20-24 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в донской столице с апреля по май на 0,5% снизилась стоимость вторичного жилья и составила 123 тыс. руб. за один кв.м.