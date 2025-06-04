В мае средняя предлагаемая зарплата в Татарстане составила 70 тысяч рублей
По итогам мая 2025 года размер средней предлагаемой соискателям зарплаты составил 70 тыс. руб. При этом зарплатные ожидания местных жителей были выше на 10 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
В мае средняя предлагаемая зарплата в Татарстане составила 70 тысяч рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В начале июня на рынке труда Татарстана сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в регионе приходится 6,1 резюме, что выше среднего уровня по России на 0,5 пункта. Уточняется, что показатель ниже 4,0 говорит о нехватке кадров.
По итогам месяца активность работодателей на рынке труда продолжает снижаться. В мае они разместили более 30,3 тыс. вакансий, что на 30% меньше, чем в прошлом году. При этом наблюдается рост активности соискателей: в мае они создали или обновили 185 тыс. резюме, что на 36% больше, чем в 2024 году.