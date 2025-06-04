По итогам мая 2025 года размер средней предлагаемой соискателям зарплаты составил 70 тыс. руб. При этом зарплатные ожидания местных жителей были выше на 10 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае средняя предлагаемая зарплата в Татарстане составила 70 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В мае средняя предлагаемая зарплата в Татарстане составила 70 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале июня на рынке труда Татарстана сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в регионе приходится 6,1 резюме, что выше среднего уровня по России на 0,5 пункта. Уточняется, что показатель ниже 4,0 говорит о нехватке кадров.

По итогам месяца активность работодателей на рынке труда продолжает снижаться. В мае они разместили более 30,3 тыс. вакансий, что на 30% меньше, чем в прошлом году. При этом наблюдается рост активности соискателей: в мае они создали или обновили 185 тыс. резюме, что на 36% больше, чем в 2024 году.

Диана Соловьёва