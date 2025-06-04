Суд начал рассматривать дело об убийстве и изнасиловании девочки на Урале

Свердловский областной суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки в августе 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, Владимир Александров поздним вечером 30 августа 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил к себе 11-летнюю девочку. Затем он изнасиловал ее, телефон девочки выбросил в окно. После этого он, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил малолетнюю. Тело девочки Владимир Александров спрятал в подвале, накрыв дверью. Кроме того, следователи установили, что его жертвой стала 20-летняя девушка, которую он заманил к себе домой и совершил преступления против половой свободы. Затем обвиняемый несколько часов не выпускал потерпевшую из комнаты, несмотря на ее просьбы отпустить домой.

Владимиру Александрову предъявлено обвинение по пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней), по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), по чч. 1, 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и по чч. 1, 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей). Вину он признал.

Отец 11-летней девочки перед судом заявил, что требует для подсудимого наказания в виде пожизненного лишения свободы. Он рассказал, что Владимир Александров написал ему извинительное письмо и назвал это «бредом».

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Владимир Александров был задержан в сентябре 2024 года в аэропорту Москвы, когда пытался скрыться от правоохранителей. По данным СМИ, ранее он был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ). Отец погибшей девочки сообщал, что Владимир Александров проживал в соседнем подъезде.

Мария Шараева