Верховный суд Удмуртии оставил в СИЗО ударившего таксиста ножом ижевчанина

Апелляционная инстанция Верховного суда Удмуртии оставила под стражей 26-летнего ижевчанина, ударившего ножом таксиста во время поездки, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Типичный Ижевск», vk Фото: «Типичный Ижевск», vk

Обвиняемый и его адвокат настаивали, что умысел на убийство таксиста отсутствовал. Они просили изменить меру пресечения на ту, которая не связана с изоляций от общества. Верховный суд Удмуртии счел доводы несостоятельными. Ближайшие два месяца обвиняемый проведет в СИЗО. Постановление вступило в законную силу.

Напомним, следствие считает, что 20 мая на перекрестке улиц Азина и Областная между подсудимым и 30-летним водителем такси возник конфликт: пассажир посчитал, что шофер возит его по кругу. Тогда обвиняемый, находясь на заднем сидении, ударил шофера ножом в шею. Удар пришелся в область подбородка.

Таксист выбежал из машины и подал сигнал о помощи в рабочем приложении — на место приехали его коллеги. В региональном МВД добавили, что другие таксисты удерживали нападавшего до приезда полицейских. Нападавшего задержали. Потерпевшего увезли в больницу с колото-резаной раной в области шеи. Пострадавший остался жив. Ранее нападавший был судим, но за что именно — не сообщается.

22 мая Ленинский райсуд Ижевска отправил обвиняемого в СИЗО до 20 июня. По статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.