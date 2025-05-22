Обвиняемого в попытке убийства таксиста ижевчанина отправили в СИЗО

Ленинский райсуд Ижевска отправил в СИЗО 27-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке убийства таксиста во время поездки (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Срок заключения под стражей — до 20 июня. Обвиняемый и его защитник возражали против избрания этой меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, следствие считает, что 20 мая на перекрестке улиц Азина и Областная между подсудимым и 30-летним водителем возник конфликт: пассажир посчитал, что таксист возит его по кругу. Тогда обвиняемый, находясь на заднем сидении, ударил шофера ножом в шею.

Пострадавший подал сигнал о помощи в рабочем приложении, на место приехали его коллеги. В региональном МВД добавили, что они удерживали нападавшего до приезда полицейских. Подсудимого задержали. Потерпевшего увезли в больницу с колото-резаной раной в области шеи. Его жизни ничего не угрожает. Ранее нападавший был судим, но за что именно — не сообщается.