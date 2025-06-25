Сегодня исполняется 50 лет заслуженному мастеру спорта РФ, четырнадцатому чемпиону мира по шахматам, обладателю Кубка мира и трехкратному победителю Всемирных шахматных олимпиад Владимиру Крамнику

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Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Владимир Крамник

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный мастер спорта СССР, двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов:

— Дорогой Володя! Поздравляю тебя с 50-летием! Я сам по жизни уже прошел этот юбилей, поэтому могу сказать несколько больше, чем другие люди. Хочу пожелать тебе всяческих удач и чтобы никогда в оставшейся жизни не приходилось принимать вынужденных решений. Чтобы твой разум работал по высшему разряду. А в шахматах успехи шли, как и прежде,— одни за другими!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»