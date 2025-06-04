Аграрии засеяли к концу посевной кампании 257 тысяч гектаров яровыми культурами

Сельскохозяйственные предприятия Удмуртии завершают основной этап посевной кампании, засеяв 257 тыс. га яровыми культурами — 95% от плана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Одновременно началась заготовка кормов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершен в 10 районах республики. Пшеницей и ячменем засеяно 85 и 120 тыс. га соответственно, также посеяна соя на площади свыше 1 тыс. га. Завершены работы по севу гороха. Посев кукурузы, однолетних и многолетних трав выполнен на 70% от плана. Посадка овощей активно продолжается: картофелем засеяно 69% площадей, также близится к завершению посадка капусты, моркови и свеклы.

Следующей ключевой задачей станет заготовка кормов для 45 тыс. овец и коз, а также 338 тыс. голов крупного рогатого скота. Сенаж уже начали заготавливать в нескольких районах, всего заготовлено 7,6 тыс. т кормовых единиц. В активную фазу кормозаготовки выведут свыше 560 кормоуборочных комбайнов.

Напомним, удмуртский АПК планирует засеять порядка 911 тыс. га в 2025 году. По данным на апрель, общая сумма поддержки сельскохозяйственников по части льготных кредитов составила почти 2,7 млрд руб. Займы выдавались по направлениям растениеводство, молочное скотоводство и приобретение техники. При этом в отрасли сохраняется дефицит кадров.