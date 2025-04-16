Удмуртский АПК планирует засеять свыше 900 тысяч гектаров в 2025 году

911 тыс. га планируется засеять на территории республики в 2025-м, что на 11 тыс. больше, чем в 2024-м, заявил заместитель председателя правительства Удмуртии Роман Габдрахманов 15 апреля на заседании президиума Госсовета региона по вопросу подготовки к весенне-полевым работам, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Доля зерновых и зернобобовых культур составит 36% от общей посевной площади, кормовых — 59%. Под технические культуры отдадут 3% площади, под картофель и овощи — 2%. Озимые культуры сегодня занимаются 59 тыс. га, гибели посевов в республики не зафиксировали. Несмотря на то, что посев еще не начался, сельскохозяйственники провели подкормку озимых культур минеральными удобрениями.

Господин Габдрахманов добавил, что готовность техники к весенне-полевым работам на сегодня составляет 93%. Ожидается, что в поля выйдут 19,8 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, в их числе тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Зампредседателя отметил, что общая сумма поддержки сельскохозяйственников на сегодня по части льготных кредитов составила почти 2,7 млрд руб. Займы выдали по направлениям растениеводство, молочное скотоводство и приобретение техники.

«Мы не только кормим себя, но и вывозим хорошую продукцию за пределы республики, в том числе — поставляем в 27 стран. Чтобы увеличить производство молока, в первую очередь нам нужны качественные корма, а значит, нужно приложить максимум усилий для своевременного и качественного проведения посевной»,— сказал председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Господин Невоструев добавил, что сохраняется «серьезная проблема» с кадрами. «Необходимо обязательно привлекать и обучать студентов высших и средних учебных заведений, чтобы они умели работать, чтобы не уезжали из Удмуртии, а оставались трудиться на селе»,— добавил спикер регионального парламента.

В августе 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, что всего в республике за прошлый сезон было засеяно 894,5 тыс. га. Весной того года посевные площади зерновых и зернобобовых культур составили 339,9 тыс. га, что на 5,4% меньше, чем в 2023-м. Планируемые посевные под указанные культуры в 2025-м сократились еще на 3,5%.