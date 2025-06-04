Строительство моста через Обь в Сургуте завершится в октябре

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) завершить строительство моста через реку Обь в районе Сургута планируется в октябре этого года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

По его словам, строительство идет с опережением графика. Уже завершена состыковка мостовых пролетов левого и правого берегов. О ходе строительства Руслан Кухарук рассказал по видеосвязи зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину и главе Минтранса РФ Роману Старовойту. «Новый мост имеет большое значение не только для Югры, но и для всей России. Он станет важным элементом федеральных транспортных коридоров, обеспечивая экономическое взаимодействие между регионами и способствуя развитию Арктики и Северного морского пути»,— добавил губернатор.

Возведением моста занимается компания «Мостострой-11».

Напомним, в конце 2024 года на строительство моста через Обь дополнительно направили более 7 млрд руб., поскольку строительство шло опережающими темпами.

Ирина Пичурина