Защитник Карпухин продлил контракт с петербургским СКА на один сезон

Петербургский СКА заключил новый однолетний контракт с 26-летним защитником команды Ильей Карпухиным, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Господин Карпухин начинал сезон 2024/2025 в челябинском «Тракторе», однако 27 декабря его обменяли в СКА на нападающего Василия Глотова. В составе армейцев он провел 25 матчей и набрал 11 очков (6+5).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что главный тренер СКА Роман Ротенберг покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов. Команда заняла седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и проиграла в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина московскому «Динамо».