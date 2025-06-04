Госдеп: Рубио и Трампу нужны «результаты и сроки» по Украине

Администрация США рассчитывает, что переговоры России и Украины не растянутся на долгие сроки. Об этом заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам президенту Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио «нужны результаты и сроки».

«Есть стремление не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч. Это не будет продолжаться год»,— сказала госпожа Брюс.

Представитель Госдепа отметила, что если на переговорах получается добиться прогресса, «тогда дело движется вперед и ситуацию действительно можно изменить».

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщило, что президент США разочарован ходом переговоров России и Украины и в последние дни все больше отстраняется от темы конфликта. По словам собеседников издания, в меморандум России по урегулированию входят «невыполнимые» пункты.

Российская и украинская стороны обсудили предложенные меморандумы на втором раунде переговоров 2 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».