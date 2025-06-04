Власти Чукотки объявили о наступлении пожароопасного сезона

С полным сходом снежного покрова, который в этом году завершился в привычные сроки, на территории Чукотского автономного округа официально объявлен пожароопасный сезон, следует из пресс-релиза аппарата губернатора и правительства региона.

На данный момент природных пожаров в автономии не зафиксировано. По прогнозам наиболее уязвимыми являются Билибинский и Анадырский районы, где в прошлые годы чаще всего возникали возгорания. В 2024 году на Чукотке было зафиксировано 34 лесных пожара на площади свыше 88 тыс. га.

Мониторинг обстановки ведется с помощью системы дистанционного наблюдения ИСДМ-Рослесхоз, а также через регулярное авиапатрулирование.

Как сообщается, в этом году для борьбы с природными пожарами профильные службы планируют задействовать до восьми воздушных судов, включая два самолета-амфибии

Ск-12 Орион, два вертолета Robinson-44 и четыре Ми-8Т. Кроме того, в регионе будут работать более 48 специалистов десантной пожарной службы Базы авиационной охраны лесов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск