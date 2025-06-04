Хуситы: самолет США не смог сесть в аэропорту Бен-Гурион из-за ракетного удара

Транспортный самолет вооруженных сил США не смог приземлиться в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве из-за ракетного удара йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Ракетные войска <...> провели военную операцию, в ходе которой атаковали аэропорт Лод (Бен-Гурион — “Ъ” ) <...> с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2"»,— сказал господин Сариа. По его словам, в результате удара по аэропорту второй день подряд «была предотвращена посадка американского военно-транспортного самолета».

Первый ракетный удар по аэропорту хуситы нанесли 4 мая, что стало причиной возобновления конфликта между Йеменом и Израилем. После этого хуситы начали регулярно наносить удары по авиагавани Тель-Авива.

После атаки Израиля по аэропорту в Сане, которую контролируют хуситы, а также уничтожения последнего самолета, находившегося в распоряжении группировки, представители движения заявили о намерении атаковать гражданскую авиацию Израиля.

Подробнее о планах хуситов — в материале «Ъ» «Самолетам Израиля грозят прилетами».