Баскетболисты ЦСКА сравняли счет в финальной серии

Баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке со счетом 85:62 обыграли санкт-петербургский «Зенит» в четвертом матче финальной серии play-off Единой лиги ВТБ. Отметим, что ЦСКА уже к большому перерыву оторвался на два с лишним десятка очков, так что особой интриги в матче не было.

Самым результативным игроком у армейцев стал Каспер Уэйр. На его счету 16 очков. В составе «Зенита» больше всего очков набрал Алекс Пойтресс — 13.

После победы ЦСКА счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2. Пятый матч пройдет 6 июня в Санкт-Петербурге.

Арнольд Кабанов