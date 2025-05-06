Споткнулась на дорогах

Районный суд Ростовской области продлил домашний арест главе администрации Зернограда Ирине Полищук, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновница подписала акты о приемке дорожных работ, которые по факту не были выполнены в полном объеме. Мера пресечения будет действовать до 5 июня.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовное дело в отношении главы Зернограда Ирины Полищук было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Ростовской области.

Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте» Уголовное дело в отношении главы Зернограда Ирины Полищук было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Ростовской области.

Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте»

Сегодня, 6 мая, Зерноградский районный суд Ростовской области продлил домашний арест главе местной администрации Ирине Полищук. Мера пресечения будет действовать до 5 июня. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Госпожу Полищук обвиняют в превышении должностных полномочий (п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальный срок наказания — до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, чиновница подписала акты о принятии дорожных работ, во время которых вместо полноценного ямочного ремонта покрытий имевшиеся на участках рытвины просто засыпали щебнем и утрамбовали.

Уголовное дело в отношении главы Зернограда было возбуждено на основании материалов, предоставленных региональным УФСБ России. По версии следствия, Ирина Полищук приказала подчиненным составить акты о том, что подрядчик выполнил работы в рамках муниципального контракта по благоустройству дорог. Эти документы содержали ложные сведения, уверены следователи, но чиновница все равно поставила свою подпись. Сумма ущерба, который госпожа Полищук причинила своими действиями бюджету муниципалитета, не сообщается.

«Акты были подписаны в конце декабря 2023 года. В них идет речь о семи дорогах, которые расположены внутри города или ведут к прилегающим населенным пунктам, — рассказывал "Ъ-Ростов" в октябре 2024-го года источник в правоохранительных органах. — Работы были проведены не тем способом, что предполагался по контракту. Подрядчик должен был провести ямочный ремонт, а по факту ямы засыпали щебнем и прошлись грейдером».

По данным с сайта администрации Зернограда, Ирине Полищук 44 года. Она родилась в городе Жагань (Польша) в семье военнослужащего. В 1992-м семья переехала на Дон – на новое место службы отца Ирины Полищук. Она закончила Ростовский государственный институт путей сообщения (РГУПС) – защитила диплом по направлению «Экономика и менеджмент в социальной работе». Руководила ТСЖ и управляющей компанией, занималась строительным бизнесом. С 2019 года живет в Зернограде, воспитывает троих детей. На должность главы администрации города была назначена 21 июня 2023 года.

Ирина Полищук была задержана в октябре 2024 года. 25 октября районный суд по ходатайству старшего следователя зерноградского межрайонного следственного отдела СУ СКР РФ по Ростовской области отправил задержанную в СИЗО. Там она пробыла до 27 февраля 2025 года. Затем Ирине Полищук изменили меру пресечения на домашний арест.

Ефим Мартов